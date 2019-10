Sabato passeggiata storica con Istoreco per il centenario della Reggiana Calcio

Una camminata in città nei luoghi della Reggiana, dai campi degli inizi ai “posti della memoria”, in compagnia di una leggenda chiamata Nico Facciolo. La propone per sabato 5 ottobre l’istituto storico Istoreco in occasione del centenario granata. Un’altra tappa che si aggiunge alle tante iniziative organizzate dalla società in questi mesi.

L’appuntamento è alle 16 di sabato 5 ottobre in piazza Prampolini, davanti al Reggiana Store, per una passeggiata assieme agli storici di Istoreco, all’amatissimo ex portiere granata Nico Facciolo – uno dei giocatori più noti della storia della Reggiana – e a una delegazione della società. Dal centro si arriverà alla zona del Mirabello e di viale Risorgimento, fra vecchi campi da calcio, palazzi e ricordi di atleti, dirigenti e momenti cruciali. La partecipazione è libera e gratuita, aperta a tutte le persone interessate.

La passeggiata sarà anche l’occasione per conoscere la nuova stanza del Museo digitale dedicata alla Reggiana inserita nei filoni tematici di Livello9 – Museo virtuale dei luoghi del ‘900 a Reggio Emilia progettato da Istoreco. La sezione internet è già visibile sul sito www.livello9.it.