Il Comune di Castelfranco Emilia intitola un parco a Lorenzo D’Auria

Sabato 5 ottobre, alle 10:30, si svolgerà la cerimonia di intitolazione di un parco pubblico in via Dei Cantastorie a Cavazzona di Castelfranco Emilia, alla memoria di Lorenzo D’Auria, originario della frazione dove tuttora vivono i suoi genitori.

Lorenzo è stato un Agente del SISMI (attuale AISE), ed era stato inviato in Afghanistan con compiti di supporto informativo al contingente italiano operante nell’ambito della missione ISAF.

Rapito dai Taliban il 22 settembre del 2007, rimase gravemente ferito nel blitz per la liberazione degli ostaggi, e morì il 4 ottobre 2007, all’Ospedale militare del Celio di Roma. Lorenzo ha perso la vita in terra straniera a difesa del nostro Stato contro il terrorismo.

Alla cerimonia saranno presenti, oltre al Sindaco Giovanni Gargano ed all’Amministrazione Comunale, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e rappresentanti delle Autorità Civili, Militari e Religiose.