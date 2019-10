Censimento: a Fiorano riprendono le interviste

Iniziano nuovamente le interviste per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. L`lstat, come già effettuato per la rilevazione del 2018, rileva con una cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio, le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale.

Il censimento non coinvolge tutte le famiglie del Comune di Fiorano Modenese ma solamente un campione di esse. Fino a fine dicembre una rilevatrice, dotata di cartellino Istat, documento di riconoscimento e tablet, si metterà in contatto con le famiglie selezionate per effettuare le interviste.

Per qualsiasi informazione e aiuto è possibile rivolgersi direttamente all’ufficio dei Servizi Demografici sito in Piazza Ciro Menotti n.1 piano terra Municipio, oppure chiamare il n. 0536.833.111 centralino del Comune di Fiorano Modenese, o il n. 0536.833.223 Ufficio dei Servizi Demografici oppure L’URP al n. 0536-833239 oppure collegarsi al sito Istat Mps://vwvw.istat.it/it/censimenti-permanenti/pgpolazione-e-abitazioni