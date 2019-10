CDC Modena in merito alle dichiarazioni di Bargi (Lega) su Banca Etica e finanziamenti a ONG

“Il consigliere regionale della Lega, Bargi – elogiando la scelta del Sindaco di Sassuolo di recedere dalla qualità di socio di Banca Etica perché finanziatrice delle ONG – parla di vicende di cui sembra conoscere nulla. Sostiene che le ONG contribuiscono al “business dell’immigrazione clandestina”, “procedono senza alcun rispetto delle regole internazionali mettendo a rischio la stessa vita dei migranti”. Il CDC di Modena ritiene queste dichiarazioni, oltre che non veritiere, incompatibili coi valori della Costituzione italiana, che tutela e promuove la dignità di ogni essere umano.

Informiamo Bargi che:

1) Le ONG, che a partire dalla legge 215/2014, si chiamano OSC (Organizzazioni della Società Civile senza fini di lucro) sono oggi 227 e sono tutte inserite nell’elenco tenuto a cura dell’AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo). In tale elenco figurano per esempio, oltre a Medici senza Frontiere ed Emergency : Caritas Italiana, Mani Tese, Amref, Comunità di S.Egidio, Associazione di Terra Santa, Bambini nel Deserto, Centro internazionale per l’infanzia e la famiglia, Comunità laici missionari cattolici, Associazione donne contro la violenza alle donne, Fondazione Don Carlo Gnocchi, Fondazione slow food per la biodiversità, Intersos, Missioni Consolata , Movimento per la lotta contro la fame nel mondo, Nessuno tocchi Caino, Oxfam Italia, Servizio civile internazionale, Save the Children, Unione medica missionaria italiana, Comitato italiano per l’Unicef.

2) le ONG – OSC alle quali si riferisce Bargi – quelle che hanno salvato (così come ha fatto sino all’inizio del 2018 con uno sforzo straordinario la guardia costiera italiana) migliaia di vite da morte sicura nel mediterraneo rispettando, loro sì, le convenzioni internazionali sul salvataggio e soccorso in mare – sono state oggetto di 4 inchieste, tese a verificare collusioni con scafisti e trafficanti, dalle Procure di Ragusa, Palermo , Catania, Trapani. Tutti questi procedimenti, nell’ambito dei quali sono stati usati intercettazioni, servizi segreti, uomini infiltrati sulle navi, controllo dei telefoni satellitari ecc. – risultano archiviati per inesistenza di qualsiasi reato.

3) E’ ormai accertato da varie indubitabili fonti (tra cui il rapporto ONU consegnato al Tribunale internazionale dell’Aia nel 2019) che i-le migranti (quelli che annegano muoiono quasi esclusivamente per assenza colpevole di soccorsi da parte degli Stati) vengono, prima di imbarcarsi, torturati , schiavizzati, violentate, dalle milizie ufficiali e da bande criminali libiche a cui la guardia costiera libica consegna tutti quelli che riesce ad intercettare in mare per riportarli nei lager, rivenderli ai trafficanti che lucrano di nuovo . La guardia costiera libica è la stessa alla quale gli italiani , noi, paga centinaia di milioni di euro l’anno a seguito del memorandum di intesa Italia Libia del 2017.

4) Banca Etica, che come dice il nome finanzia investimenti e progetti orientati alla giustizia e al miglioramento della condizione umana e ambientale, ha prestato nel solo secondo trimestre del 2019 ai suoi 50 mila clienti grandi e piccoli: 267 milioni di € per acquisto e ristrutturazioni prima casa, 47 milioni di € per interventi su energie rinnovabili, 50 milioni di € per microcredito e prestiti alle persone. Le banche Etiche , le uniche che pubblicano i dati relativi agli investimenti finanziati sono , tra tutte le banche, quelle coi migliori risultati di redditività (3 volte più di quelle tradizionali). In questo senso la scelta del Comune di Sassuolo fa perdere soldi, anche se pochi, al Comune!

Conclusione: le affermazioni del consigliere Bargi sono basate su pregiudizi, su ragioni senza alcun fondamento e su notizie calunniose letteralmente inventate”.

Il CDC (coordinamento democrazia costituzionale) di Modena