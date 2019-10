Casalgrande, Sp 51 chiusa tra Salvaterra e Villalunga

La Provincia di Reggio Emilia informa che nelle intere giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre la Sp 51 Rubiera-Sant’Antonino di Casalgrande sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra l’intersezione con via San Lorenzo a Salvaterra e la rotatoria di via Canale a Villalunga. Il provvedimento si è reso indispensabile per garantire alla ditta Immobiltec Spa lo svolgimento in sicurezza di lavori di manutenzione alla pavimentazione stradale della rotatoria sulla Sp 51 in corrispondenza dell’intersezione con via dell’Artigianato, nei pressi del Villaggio La Macina.

La ditta esecutrice, in accordo con il Comune di Casalgrande, ha predisposto il percorso alternativo che sarà segnalato sul posto e che prevede la deviazione del traffico sulle strade comunali via Primo Maggio (dall’intersezione con via Ambrosoli all’imbocco con via Canale) e via Canale (dal civico 55 all’intersezione con via Primo Maggio).

Dalla mezzanotte tra venerdì e sabato fino a quella tra domenica e lunedì, il transito sulla Sp 51 sarà dunque vietato a tutti i veicoli tra la rotatoria di via Canale a Villalunga e l’intersezione con via San Lorenzo a Salvaterra, con l’esclusione di residenti e frontisti del Villaggio La Macina.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.