Venerdì a Limidi di Soliera lo spettacolo dialettale “A LEMED, da chi coo chè“

Venerdì 4 ottobre 2019 ore 21.00 presso la sala del Centro Civico di Limidi di Soliera (via Papotti n. 18), va in scena lo spettacolo dialettale “A LEMED, da chi coo chè“.

L’evento fa parte del programma autunnale di Incontri Culturali, ad ingresso libero e gratuito, predisposto dal Gruppo Cultura del Centro Polivalente di Limidi, col patrocinio del Comune di Soliera e col contributo della Fondazione Campori.

Lo spettacolo è costituito da monologhi, barzellette e brani in musica nel dialetto locale (il titolo, tradotto, significa infatti: “a LIMIDI, da queste parti…..”) ed è un’opportunità per rivivere il parlare e modi di dire tipici delle nostre zone e, per i meno avvezzi al dialetto e per i più giovani, a conoscerli meglio. Sicuramente un’occasione per passare una serata all’insegna anche della serenità e dell’allegria. Allieteranno il pubblico Luciana Tosi, Camilla Mazzola ed i Mutina Sound.