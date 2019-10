Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 3 ottobre

Poco nuvoloso sul settore centro-occidentale con addensamenti più consistenti sul settore orientale nelle prime ore del mattino, in rapido esaurimento successivamente. Si prevedono pertanto precipitazioni intense sul settore orientale della regione (e parzialmente su quello centrale appenninico), anche a carattere di rovescio o forte temporale. Attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata. Temperature: minime in diminuzione comprese fra 13 e 16 gradi. Massime ancora in lieve diminuzione fra 18 e 21 gradi. Venti: venti inizialmente deboli nord-occidentali sull’entroterra; moderati con rinforzi da nord est sulla costa e sul mare in mattinata. Deboli, prevalentemente meridionali, nel pomeriggio sera. Mare: molto mosso sotto costa, fino ad agitato al largo. Attenuazione del moto ondoso dal pomeriggio.

(Arpae)