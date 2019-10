Le ricerche del 60enne allontanatosi da una residenza psichiatrica nel bolognese, sino ad ora concentrate nelle zone dell’Eremo di Ronzano, si sono spostate in ambiente urbano dopo che qualcuno, stamane, ha segnalato l’avvistamento dell’uomo in via San Mamolo. Le forze dei Vigili del fuoco sono quindi rientrate dall’ambiente impervio controllato in queste ore orientandosi a quello urbano.