Domani pomeriggio a Casinalbo chiusa la stazione ecologica ‘Boomerang’ per manutenzione straordinaria

Nel pomeriggio di domani, giovedì 3 ottobre, la stazione ecologica ‘Boomerang’, che si trova in via Copernico a Casinalbo di Formigine, rimarrà chiusa per lavori di manutenzione straordinaria, osservando solo l’apertura mattutina, dalle 9 alle 12.

Per ridurre al minimo il disagio ai cittadini, sarà aperta in via eccezionale anche in orario pomeridiano la stazione ecologica ‘Crisalide’, sempre in territorio formiginese, situata a Magreta, in via Mazzacavallo.

L’impianto, oltre alla consueta apertura mattutina (dalle 9 alle 12), al pomeriggio seguirà lo stesso orario di accesso seguito normalmente al giovedì da ‘Boomerang’: dalle 15 alle 19, aggiungendo un’apertura pomeridiana all’orario usuale.

Da venerdì 4 ottobre le due stazioni ecologiche osserveranno i loro normali orari di apertura.