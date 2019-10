Incidente stradale questa mattina intorno alle 12 a San Giorgio di Piano: il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo in via Mascherino ed è finito fuori strada. L’uomo è rimasto incastrato nel veicolo. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco dalla sede centrale con due squadre. Hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il ferito affidando alle cure del 118. È stato trasportato al Maggiore di Bologna con l’elisoccorso. Sul posto, oltre al 115 e 118, anche la Polizia locale.