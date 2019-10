25 posti per il Servizio civile volontario presso il Comune di Reggio Emilia. Le domande entro il 10 ottobre

Sono 25 i posti disponibili per giovani tra i 18 e i 28 anni interessati a svolgere un’esperienza di servizio civile volontario presso il Comune di Reggio. L’amministrazione sta infatti cercando 25 figure da impiegare in sei ambiti progettuali che afferiscono alle attività di biblioteche, musei, officina educativa, ai settori cultura, pari opportunità e cultura di genere, alle politiche per l’intercultura. Obiettivo del progetto di volontariato civile “Giovani per una città aperta: il contributo dei volontari civili nel Comune di Reggio Emilia” è promuovere la fruizione delle iniziative culturali da parte dei giovani e la partecipazione attiva degli stessi alla crescita culturale della città.

Gli interessati devono inoltrare domanda entro il 10 ottobre (ore 14) solo ed esclusivamente tramite procedura di candidatura on line disponibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Seguirà valutazione delle esperienze e dei curriculum e colloquio conoscitivo, per la creazione di una graduatoria.

I progetti di servizio civile, che avranno durata di un anno, saranno attivati entro aprile 2020. Ai ragazzi sarà riconosciuto un contributo di circa 440 euro mensili, a fronte di un impegno di 25 ore settimanali.