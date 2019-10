Domani a Sassuolo lavori di Hera sulla rete idrica

Nella giornata di domani, mercoledì 2 ottobre, Hera eseguirà lavori sulla rete idrica di Sassuolo. In particolare, essendo terminato il rinnovo del tratto compreso tra le vie Guicciardini, San Marco e Fornace, si provvederà a collegarlo alla rete di via Circonvallazione Sud Ovest. Per tutta la durata dell’intervento (indicativamente dalle 9 alle 16) sarà interrotta l’erogazione dell’acqua a una trentina di utenze della zona, in particolare ai residenti nelle vie Ticino, Adda, Tevere e don Bosco.

Le utenze coinvolte sono state preventivamente avvertite attraverso avvisi e attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.

Si ricorda che questo servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua .

L’esecuzione dei lavori, che si svolgeranno salvo avverse condizioni meteo, non comporterà modifiche alla viabilità.