Spilamberto selezionato per il Censimento Istat

Anche il Comune di Spilamberto è stato selezionato dall’Istat, l’istituto nazionale di statistica, per il nuovo “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni”, che si svolgerà tra ottobre e dicembre 2019.

Il Censimento permette di misurare le principali caratteristiche socioeconomiche della popolazione che vive abitualmente in Italia. Per la prima volta, l’Istat effettuerà la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale, il che consente di rilasciare informazioni continue e tempestive.

A differenza delle passate tornate censuarie, il Censimento permanente non coinvolgerà più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse. Il nuovo censimento è comunque in grado di restituire informazioni rappresentative dell’intera popolazione, grazie all’integrazione tra i dati raccolti con le diverse rilevazioni campionarie svolte e quelli provenienti dalle fonti amministrative. I principali vantaggi introdotti dal nuovo disegno censuario sono un forte contenimento dei costi della rilevazione e una

riduzione del fastidio a carico delle famiglie. Nello specifico, le famiglie selezionate dall’Istat riceveranno o una lettera, con le istruzioni per compilare un questionario online, oppure vedranno una locandina del censimento affissa presso la propria abitazione/condominio, per un’intervista diretta con un rilevatore, che sarà munito di apposito tesserino Istat con tanto di foto (i cittadini interessati potranno inoltre chiedere al rilevatore un documento di identità per verificare la veridicità del tesserino).

Partecipare al Censimento, se si è risultati selezionati, è obbligatorio. In caso di indisponibilità del cittadino nella data fissata per l’intervista col rilevatore, si può contattare lo stesso ai recapiti che saranno indicati di volta in volta nelle varie locandine.

La mancata o incompleta risposta ai questionari è sanzionabile dall’Istat.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito dell’Istat all’indirizzo https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni oppure contattare il Numero Verde Istat 800.811.177 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21) oppure chiedere chiarimenti all’Ufficio Comunale del Censimento – Servizi Demografici scrivendo a

servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it.