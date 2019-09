FridayForFuture, l’impegno della Cgil per la giustizia climatica

Assemblee nei luoghi di lavoro, dibattiti, iniziative, incontri coi delegati e le delegate e partecipazione alla manifestazione di venerdì 27 settembre: così la Cgil Modena ha partecipato e sostenuto la mobilitazione per la lotta al cambiamento climatico promossa dal movimento “Friday For Future”.

Durante la scorsa settimana, infatti, sono stati organizzati numerosi incontri coi lavoratori e le lavoratrici di Modena, con il coinvolgimento di più di mille persone, ai quali hanno partecipato rappresentanti del movimento Friday For Future Modena, per affrontare il tema dell’emergenza climatica e riflettere assieme sul ruolo del sindacato nella definizione e attuazione di un piano per lo sviluppo sostenibile del territorio.

“A Modena, fin dalla nascita del movimento, abbiamo sostenuto e condiviso la lotta per la giustizia climatica – afferma la segreteria della Cgil Modena – e siamo molto soddisfatti dell’esito delle nostre iniziative: ora bisogna essere consapevoli che questa mobilitazione non rappresenta un punto di arrivo, ma un inizio”.

La Cgil Modena è impegnata infatti ad attuare attraverso il suo ruolo di rappresentanza sociale il piano per lo sviluppo sostenibile, previsto dalla piattaforma nazionale di Cgil, Cisl e Uil.

“Il movimento Friday For Future Modena – conclude la segreteria – ha ringraziato la Cgil per il sostegno dimostrato con le numerose iniziative e con la partecipazione alla manifestazione di venerdì 27 settembre, ma siamo noi a ringraziare loro: senza la loro sferzata, che parla anche alle organizzazioni come la nostra, non avremmo dato l’accelerata che l’emergenza climatica impone. Ora tocca a noi essere attori protagonisti di una transizione che vada da un modello economico incentrato sul profitto ad un modello economico incentrato sul progresso solidale”.