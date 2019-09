Elenco di chiusure notturne su A14, Ramo Verde e D14

Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Imola, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

per una notte, dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 6:00 di giovedì 3 ottobre, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona;

per una notte, dalle 22:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 ottobre, sarà chiusa l’uscita della stazione di Imola, per chi proviene da Pescara/Ancona.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Castel San Pietro o di Faenza.

Sempre in A14, per programmati lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata Ancona/Pescara e in direzione della A1 e in uscita per chi proviene Ancona, nelle tre notti consecutive di lunedì 30 settembre, martedì 1 e mercoledì 2 ottobre, con orario 22:00-6:00.

Di conseguenza, sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), chi proviene dalla Tangenziale di Bologna sarà indirizzato verso la SS9 Via Emilia/Modena.

Saranno inoltre chiusi gli svincoli che dalla SS9 Via Emilia immettono all’entrata della stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio, oppure la stazione di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli;

per chi proviene da Ancona, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli, verso Milano, per una notte, dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 6:00 di giovedì 3 ottobre.

Pertanto, chi proviene da Ancona, potrà percorrere il Raccordo di Casalecchio;

sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli e in entrata verso Ancona/Pescara, per una notte, dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 ottobre.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio, oppure la stazione di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli.

Inoltre sarà chiusa l’area di servizio “La Pioppa est”, situata nel tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, in direzione di quest’ultima, nelle tre notti consecutive di lunedì 30 settembre, martedì 1 e mercoledì 2 ottobre, con orario 20:00-6:00.

Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 ottobre, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale, sarà chiuso lo svincolo che immette sulla Tangenziale di Bologna, in direzione San Lazzaro di Savena.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna, in direzione di Casalecchio, uscire allo svincolo 2 “Borgo Panigale” e rientrare dallo stesso svincolo, nella direzione opposta, verso San Lazzaro.

Sulla Diramazione per Ravenna D14, per consentire programmati lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: