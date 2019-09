Intorno alla mezzanotte un incendio ha interessato due autovetture in sosta in via Manin a Fiorano. Le fiamme, che hanno praticamente distrutto una Alfa Giulietta e una Ford Focus, sono state domate dai Vigili del fuoco. Non si segnalano feriti. Le cause sono in corso di accertamento, non si esclude alcuna ipotesi. Sul posto anche i Carabinieri.