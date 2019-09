Calcio, Udinese-Bologna: 1-0

Seconda sconfitta in pochi giorni per il Bologna, battuto dall’Udinese per 1-0. A decidere la gara è Okaka su assist di Stryger Larsen. Niente da fare per il Bologna che ha sprecato qualche buona occasione. Per la squadra di Mihajlovic è la terza partita senza vittorie: un solo punto nelle ultime tre giornate.

TABELLINO:

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Stryger Larsen (76′ De Maio), Fofana (83′ Walace), Jajalo, Mandragora, Sema; Okaka (64′ Lasagna), Nestorovski. All: Tudor

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Medel, Dzemaili (76′ Destro); Orsolini (54′ Skov Olsen), Soriano Sansone (59′ Palacio); Santander. All: Mihajlovic

Reti: 27′ Okaka (U)

Ammoniti: Samir, Okaka, Troost-Ekong e Nestorovski (U), Soriano, Bani e Skorupski (B)

Espulsi: Soriano (B)