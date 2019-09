Il vignolese Alberto Venturelli ospite di fabio Fazio

Il vignolese Alberto Venturelli, campione del mondo di “Retrorunning” (corsa all’indietro), sarà tra gli ospiti della puntata di domani sera di “Che Tempo che Fa”, il popolare programma condotto da Fabio Fazio in onda su Rai 2 a partire dalle 19,30. Venturelli, in particolare, è stato chiamato per raccontare in diretta la sua esperienza di “retrorunner”, una specialità dove è vice campione del mondo in carica e dove è stato per ben 7 volte finora campione italiano.

A Vignola, Venturelli è molto conosciuto anche perché è ex nazionale e istruttore federale di tiro con l’arco, ma lo sport in cui ultimamente ha suonato più volte l’acuto è stato appunto la “Corsa all’indietro”. “Ho iniziato ad appassionarmi a questo sport cinque anni fa – racconta – e devo dire che adesso fa parte della mia vita. Può sembrare strano, ma è una disciplina che si completa perfettamente con il tiro con l’arco”.