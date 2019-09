Scandiano, trasporto scolastico: una nuova corsa per il Gobetti

Una nuova linea, la linea 1 bis, dedicata esclusivamente al trasporto scolastico degli studenti delle scuole superiori. È questa la decisione assunta dal Comune di Scandiano per assecondare il boom di richieste legate al servizio che provenivano da studenti della zona. Una scelta, presa dall’amministrazione comunale, che ha comportato un aggravio di costi pari a circa 27mila euro ma che sarà utile a garantire il trasporto di circa 47 studenti che già ogni mattina si recano al Polo Scolastico Gobetti di Scandiano. Un servizio quindi già attivo che allarga il bacino di utenza e che risponde alla crescita esponenziale del Gobetti di Scandiano, istituto che si conferma in crescita quanto a iscrizioni in un trend che certifica la qualità dell’istruzione e dei risultati formativi raggiunti.

“Siamo molto contenti che all’interno della nuova convenzione per il trasporto scolastico, che riguarda tutta l’Unione Tresinaro Secchia – ha dichiarato l’assessore alla scuola Elisa Davoli – siamo riusciti, attraverso un impegno di spesa ulteriore rispetto al pattuito, a dare risposta alle molte famiglie che hanno fatto richiesta. Una testimonianza da parte nostra di essere recettivi alle richieste della cittadinanza del capoluogo e delle frazioni, specie se riguardano i giovani e la scuola”.

La gara complessiva per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, condotta dalla piattaforma Intercenter – ER, avrà una durata di 5 anni e, oltre a Scandiano, interessa anche i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Viano.

Sul territorio comunale di Scandiano sono quattro le linee complessivamente attive e riguardano le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie, per un totale di 126 studenti coinvolti.

I percorsi delle linee del trasporto scolastico sui quali sono situate le fermate per la raccolta degli studenti, sia in andata che in ritorno sono:

Linea 1: Scandiano/Pratissolo/Fellegara/Arceto – Cacciola/Arceto/Fellegara/Cappuccini/Scandiano

Linea 1 Bis: Cacciola/Arceto/Scandiano – Scandiano/Fellegara/Cappuccini/Scandiano

Linea 2: Bosco/Pratissolo/Iano/Ca de Caroli/Ventoso/Chiozza/Scandiano

La linea 3 è quella dedicata agli alunni delle scuole dell’infanzia.

Inoltre la Linea 1 effettua il rientro delle ore 14.00 per gli studenti della Scuola Secondaria A. Vallisneri e la Linea 2 il rientro delle ore 14.00 per gli studenti della Scuola Secondaria M.M. Boiardo frequentanti i corsi con orario dal lunedì al venerdì.