Nella borsa oltre 300 euro di generi alimentari: 40enne nei guai a Boretto

L’altra mattina poco dopo le 12,00 una pattuglia della stazione di Boretto su richiesta dell’addetto alla sicurezza, è intervenuta presso il supermercato Famila, in quanto era stata fermata una donna che si riteneva occultasse refurtiva. I militari giunti sul posto e identificata la sospettata, appuravano che la stessa all’interno della borsa occultava 5 punte di parmigiano da un chilo l’una, 5 salami felino, 5 salametti Trentin, una bresaola e 30 confezioni di salmone per un valore complessivo di oltre 300 euro. La donna, entrata poco prima come una normale cliente, era stata tenuta d’occhio dall’addetto alla sicurezza insospettito per l’atteggiamento circospetto della cliente. Sospetti fondati come poi accertato dai Carabinieri che provvedevano a restituire tutti i generi trafugati al supermercato, mentre la 40enne condotta in caserma veniva denunciato per furto.