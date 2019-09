Lunedì la Polizia di Stato celebra il Santo Patrono, S. Michele Arcangelo

Lunedì 30 settembre sarà celebrata solennemente la tradizionale Festività di S. Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. Con lo spirito di vicinanza a tutto i cittadini e le istituzioni della provincia il Questore di Reggio Emilia dott. Antonio Sbordone ha organizzato la funzione religiosa nella Concattedrale di San Pietro “Duomo di Guastalla“ sita in quella Piazza Mazzini nr. 7 alle ore 10:00. La Solenne Celebrazione sarà officiata dal Vicario Generale del Vescovo Mons. Alberto Nicelli, alla presenza di S.E. il Prefetto e delle maggiori Autorità Provinciali e dai sindaci dei comuni della Bassa.

Per gli appartenenti della Polizia di Stato questa ricorrenza, carica di significato etico e solennità religiosa, rappresenta uno dei momenti di più alta simbologia iconica e verrà onorata nella mattina di detto 30 settembre p.v., con la solenne celebrazione della Santa Messa.

Per rendere omaggio al Santo Patrono al termine della solenne celebrazione grazie alla collaborazione della concertista Maestra d’Organo Milena Mansanti ed alla Soprano Ana Isabel Lazo sarà offerto un concerto per organo e voce i cui brani sono tratti anche dalla Cantata di J.S.Bach, nr. 19 in onore di San Michele Arcangelo.

Si segnala inoltre che, grazie alla collaborazione dei curatori della Concattedrale, tutto l’evento sarà trasmesso in streaming sul canale youtube “Duomo di Guastalla” .