Per lavori di manutenzione al Padiglione Bertolani di via Amendola, si informa che la Pediatria di Comunità dal 1 Ottobre al 30 novembre 2019 si trasferirà in Viale Monte San Michele, 8. Restano invariati gli orari. Apertura al pubblico: da lunedì a sabato 8.30-12 e su appuntamento. Prenotazioni: da lunedì a sabato 8.30-11 per vaccinazioni. Telefono segreteria: 0522-335277 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.