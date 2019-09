GP di Russia, Libere 1: Charles e Seb primo e terzo

Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno ottenuto il primo e il terzo tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Russia. Secondo Max Verstappen con la Red Bull. Non sono andate oltre il quarto e quinto posto le Mercedes di Valtteri Bottas e del campione del mondo Lewis Hamilton.

I due piloti della Scuderia Ferrari hanno percorso complessivamente quaranta giri.

Attesa. Prima di scendere in pista Charles e Seb hanno atteso alcuni minuti che la pista si pulisse grazie alle altre vetture che giravano sul tracciato. Il monegasco nel migliore dei suoi venti passaggi ha fermato i cronometri a 1’34”462, mentre Sebastian ha ottenuto 1’35”005.

Libere 2. Le due SF90 torneranno sui 5.848 metri del Sochi Autodrom alle 15 locali (14 CET) per i secondi 90 minuti di prove libere. Domani alle 12 (11 CET) è in programma l’ultima ora preparatoria delle qualifiche, che prenderanno il via alle 15 (14 CET). Il Gran Premio prenderà il via alle 14.10 (13.10 CET).