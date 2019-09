Un uomo di 49 anni è morto in un tamponamento avvenuto ieri sera intorno alle 23 in A1 tra Modena Nord e lo svincolo A22. Coinvolti un furgone e un pulminino. Deceduta una delle persone a bordo furgone che nello scontro si è ribaltato. Ferite non gravi per tre uomini a bordo del pulmino.