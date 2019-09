Reggio Emilia: minaccia con coltello un passante, denunciato

Ieri sera intorno alle 20.00 personale della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia è intervenuto in via Iotti dove era stato segnalato uno sconosciuto che, a bordo di una Ford Focus blu, aveva aggredito senza motivo alcuni passanti. Sul posto i testimoni hanno riferito che poco prima il soggetto, sui 40 anni, aveva dato in escandescenza e, apparentemente senza motivi, aveva minacciato con un coltello tipo da cucina un passante.

Dalla targa si risaliva al proprietario, un anziano signore originario della Calabria e residente a Vetto. Grazie a vari accertamenti si riusciva a risalire alla utilizzatrice dell’auto, ovvero la figlia del proprietario. La donna, contattata telefonicamente, riferiva che il mezzo l’aveva il compagno, tale M.E., classe 1980, originario di Catanzaro, con precedenti per droga, al momento fuori casa. Il soggetto, rintracciato e portato presso gli Uffici della Questura, non riferiva nulla al riguardo. Veniva quindi denunciato per minacce aggravate. La parte lesa, infatti, ha sporto denuncia riconoscendolo dalle foto segnaletiche.