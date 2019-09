Furto in bar a Guastalla ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Una denuncia

Dopo aver forzato la porta dei locali cucina si è introdotto all’interno del bar delle piscine di via Sacco e Vanzetti di Guastalla e, ignaro di essere ripreso, ha raggiunto la cassa che ha manomesso impossessandosi di 350 euro in contanti, e la sala giochi dove ha forzato alcune slot impossessandosi di un migliaio di euro. Ha poi preso alcune bibite e si è dileguato. Un’azione delittuosa che l’ha visto mettere a soqquadro i locali del bar arrecando ulteriori danni per un migliaio di euro. Ad accorgersi del furto il titolare dell’esercizio pubblico la mattina del 9 settembre all’apertura del bar.

In sede di denuncia ai carabinieri, l’uomo ha consegnato un supporto informatico che riprendeva le fasi del furto poste in essere da un ladro solitario. I militari, acquisite le immagini e analizzato il filmato hanno accertato che ad agire era stata una “vecchia” conoscenza. Il ladro infatti, noto anche ai carabinieri di Guastalla per via dei suoi trascorsi penali, anche specifici, veniva immediatamente riconosciuto in un 25enne di Gualtieri. Essendo trascorsa la flagranza di reato, per l’uomo scattava la denuncia alla Procura della Repubblica in ordine al reato di furto aggravato.