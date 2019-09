Premio Bertoli: annunciata la giuria che sceglierà il vincitore dei “Nuovi Cantautori”

Dopo aver annunciato il cast degli Artisti premiati con il Premio Pierangelo Bertoli, che si svolgerà venerdì 18 Ottobre alle ore 21 al Teatro Storchi di Modena, si rende nota la Giuria che decreterà il vincitore tra i Nuovi Cantautori in gara.

Questi i nominativi di una Giuria composta da eccelsi nomi del mondo della Cultura e della Musica italiana: MARINO BARTOLETTI, giornalista e conduttore televisivo, che per la sua competenza musicale ha fatto parte della Commissione Artistica del Festival di Sanremo; MARIO LUZZATTO FEGIZ, giornalista, critico musicale e saggista, storica penna del Corriere della Sera, che da decenni segue il Festival di Sanremo; LEO TURRINI, giornalista e scrittore italiano, che ha pubblicato tra l’altro il libro “Battisti. La vita, le canzoni, il mistero”, definito dalla critica come l’opera più significativa sul cantautore di Poggio Bustone che ha dominato la hit-parade per più di vent’anni; GIANCARLO GOVERNI, giornalista, scrittore e autore televisivo Rai, noto al grande pubblico per il programma “Ritratti” in cui ha raccontato la Vita e l’Opera di ben 60 personaggi della Musica e dello spettacolo italiano, tra cui lo stesso Pierangelo Bertoli; PAOLO TALANCA, scrittore e critico musicale de Il Fatto Quotidiano; FABRIZIO PAUSINI, editore musicale di fama mondiale, nonché papà di Laura Pausini per la quale è stato di fondamentale importanza, guidandola nel muovere i primi passi nel mondo della Musica; BRUNA PATTACINI, compagna di una vita di Pierangelo Bertoli; JOHN VIGNOLA, giornalista, critico musicale, conduce attualmente su Radio 1 il programma Music Club; PAOLA GALLO, giornalista, conduttrice ed esperta di musica italiana; CLARISSA MARTINELLI, giornalista e conduttrice radiofonica, cura la direzione artistica del Radio Bruno Estate; GUIDO DE MARIA, regista premiato con la Targa Tenco 2015 come Operatore Culturale; ANDREA DIRENZO, giornalista e critico musicale; ANDREA BONOMO, compositore di canzoni di successo per Eros Ramazzotti, Annalisa Scarrone e Paola Turci; ALESSANDRO ANGRISANO, presidente ACEP Autori Compositori Editori Produttori; MARCO BARONI, autore di brani di successo, ha collaborato, tra gli altri, con Nek, Alessio Bernabei e Alberto Bertoli; MIRCO PEDRETTI, responsabile Giovani e Cultura Arci Modena.

Gli 8 finalisti della sezione Nuovi Cantautori sono: MATTIA BONETTI da Massa Carrara, con “Il mio ultimo giorno di prigione”; CHIARADIA da Treviso con il brano “Ancora spazio”; COSTA VOLPARA da Viterbo con “Linda”; ROSSANA DE PACE da Taranto con “Blabla”; ROBERTA GUERRA da Genova e il brano “Tagliati a metà”; FRANCESCO LETTIERI da Napoli con “Ho un sacco di voglie”; GIUSEPPE LIBÉ’ da Piacenza e “Passo dopo passo”; GIULIO WILSON da Firenze con “Uacciuari”.

Grazie alla partnership con SIAE – SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI, il Premio consisterà in un riconoscimento in denaro pari a € 3.000,00 oltre alla partecipazione a manifestazioni di prestigio collaterali, anche televisive, che si svolgeranno in Italia nel 2020.

Grazie a NUOVO IMAIE verrà assegnato ad uno degli 8 Finalisti un premio di € 15.000,00, finalizzati alla realizzazione di un tour. Inoltre, sarà conferita la Borsa di Studio ACEP/UNEMIA, del valore di €. 2.000,00, come supporto all’attività discografica e/o formativa di uno degli otto finalisti.

I Nuovi Cantautori saranno accompagnati nella loro esibizione dalla band composta dai musicisti di Pierangelo Bertoli, diretta da Marco Dieci.

Per quanto riguarda i Big, il Premio Pierangelo Bertoli 2019 sarà conferito a Luciano Ligabue.

A PFM (Premiata Forneria Marconi) andrà il Premio Pierangelo Bertoli “ITALIA D’ORO”, per l’impegno nel descrivere la situazione politico-sociale contemporanea o prospettica, soprattutto nel periodo della fortunata collaborazione con Fabrizio De Andrè. Il Premio Pierangelo Bertoli “A MUSO DURO” sarà assegnato a RAPHAEL GUALAZZI, per la capacità di affrontare il suo percorso e le sue composizioni in maniera intellettualmente indipendente, rimanendo fedele a se stesso. Il Premio Pierangelo Bertoli “PER DIRTI T’AMO” sarà ritirato da ENRICO NIGIOTTI, per aver saputo trattare l’amore sul piano universale, narrando situazioni e sentimenti che arrivano al cuore di ciascuno di noi.

Per la prima volta verrà assegnato anche il Premio Emilia-Romagna.

Tutti gli artisti premiati saliranno sul palco del Teatro Storchi di Modena il 18 Ottobre.

La serata finale sarà condotta da Andrea Barbi. Prevendita Biglietti su VIVATICKET e HAPPYTICKET, o direttamente al Teatro Storchi di MODENA in Largo Garibaldi, 15. Ingresso Platea € 28,00, Palchi € 25,00, Balconata € 23,00, Prima galleria € 20,00, Seconda galleria € 15,00. Per informazioni contattare i numeri 059331355 o 0592136021).

Il Premio Pierangelo Bertoli, con la Direzione Artistica di Alberto Bertoli e Riccardo Benini, è indetto dall’Associazione Culturale Montecristo, con il Patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Comune di Modena e Comune di Sassuolo, e la collaborazione di BPER Banca, Siae – Società Italiana Degli Autori Ed Editori, Arci Nazionale Circuito Musicale, Arci Real, Arci Modena, Cantine Riunite Civ, Radio Bruno e TRCˋ ER24 (canale 518 satellitare).