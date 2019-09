Cersaie: progetti gratuiti per la tua casa

17 interior designer saranno a disposizione gratuitamente dei privati che devono ristrutturare casa nelle ultime due giornate di fiera domani, giovedì 26 settembre e dopodomani venerdì 27 settembre. L’ottava edizione di “Cersaie disegna la tua casa” avrà luogo all’interno dell’Agorà dei media posto al Centro Servizi.

Per ottenere la propria consulenza i consumatori possono trovare sul sito www.ceramica.info l’elenco delle 17 testate aderenti all’iniziativa e, individuata una di proprio interesse, possono richiedere un appuntamento compilando il format presente sui siti dei diversi editori.

Ottenuta la conferma della prenotazione, il consumatore si recherà in fiera munito di planimetria, foto o qualsiasi materiale indispensabile ai progettisti per fornire un’assistenza adeguata.

L’incontro avrà durata di 40/50 minuti in cui il privato potrà richiedere consigli gratuiti per ristrutturare gli ambienti della propria abitazione oppure degli input per apportare delle migliorie alla propria residenza.

Dopo la consulenza, i consumatori grazie a cartelloni informativi e pieghevoli, potranno visitare le 24 aziende che, aderendo all’iniziativa, esporranno presso i loro stand le novità di prodotto e le informazioni relative ai punti vendita più vicini all’abitazione oggetto d’intervento. Vi sarà inoltre la possibilità di recarsi presso le aziende presenti in fiera così da ottenere maggiori stimoli per il proprio progetto.

I consumatori privati interessati e non ancora registrati all’iniziativa possono presentarsi presso l’Agorà dei Media e chiedere alle testate se vi è ancora un progettista disponibile.