Cinque denunce ed altrettante patenti ritirate durante i controlli dei carabinieri nel Distretto

Nell’ambito dei servizi coordinati di controllo del territorio le compagne Carabinieri di Sassuolo e Pavullo hanno svolto una serie di accertamenti sulla circolazione stradale che hanno portato al deferimento di:

un cittadino albanese del ’78 sorpreso in via Giardini sud frazione Quercia Grossa a condurre la propria vettura con un tasso alcolemico di 1,44

un cittadino modenese del ’97 che in via dei Fiori a Formigine risultava avere un tasso alcolemico di 1,40

un cittadino ferrarese del ’68 che, a Maranello, conduceva la propria vettura con un tasso alcolemico di 1,60

un cittadino sassolese che a Fiorano in via Stoccolma guidava con un tasso alcolemico di 1,50

un altro sassolese del ’99 che risultava avere un tasso alcolemico di 1,35 in via Vittorio Veneto.

Per tutti soggetti si è provveduto al ritiro della patente e verranno tutti denunciati per guida in stato di ebrezza.