Bologna: minaccia una ragazza con benzina, arrestato

Dopo averla tempestata di telefonate ed averla minacciata verbalmente, ieri notte si è presentato sotto casa sua, nel quartiere Bolognina a Bologna, con una tanica di benzina ed un accendino. A finire al centro delle attenzioni di un 27enne italiano, una ragazza rumena 26enne, conosciuta su un sito di incontri online e con cui aveva intrattenuto una relazione sessuale. Da lì, l’uomo aveva iniziato a telefonarle con insistenza chiedendo di riavere un monile, a suo dire in possesso della ragazza, ritenuto importante dal punto di vista affettivo. In un crescendo di telefonate, il 27enne, ha iniziato a rivolgere alla donna minacce verbali fino al gesto della scorsa notte costato l’arresto da parte della Polizia con l’accusa di atti persecutori. Domani, per lui, l’udienza per Direttissima.