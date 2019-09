Ultima settimana di pulizia marciapiedi

Continua anche dal 23 al 26 settembre la pulizia straordinaria dei marciapiedi nel Comune di Fiorano Modenese. Consiste nel taglio delle erbe infestanti, nell’uso del soffione sul marciapiede e il successivo spazzamento meccanizzato della sede stradale. Il giorno precedente un apposito segnale di divieto di sosta ricorda ai cittadini l’obbligo di lasciare libere da automezzi le strade interessate dai lavori, così da permettere un efficace intervento di pulizia. La collaborazione dei cittadini e il loro rispetto della segnaletica sono importanti per ottenere il buon risultato dell’intervento.

Lunedì 23 settembre si interviene in Via del Cimitero, in un tratto di Via Manin, in Via Mazzini, nei parcheggi di Villa Cuoghi e del Bla, in Piazza Martiri Partigiani Fioranesi, in Piazza Casa del Popolo, nel parcheggio di Via Giacobazzi, angolo Via Statale Ovest.

Martedì 24 e mercoledì 25 settembre la pulizia riguarda strade di Ubersetto: Via Monte Ave, Via Monte Mongigatto, Via Monte Cimone, Via Monte Grappa, Via Monte Rosa, il parcheggio di Via Giardini angolo Via Viazza 1° tr., Via Viazza 2° tr. e relativi parcheggi; Via XXV Aprile, Via XXIV Maggio, Via XV Febbraio, Via II Giugno.