Reggiana calcio, sindaco Vecchi: “Per le Celebrazioni del centenario, approvato un contributo di 30.000 euro”

“La Giunta comunale ha deliberato proprio oggi un contributo straordinario dell’Amministrazione, stanziando la cifra di 30mila euro a favore della Reggio Audace e del Comitato per le celebrazioni del centenario, che ricorre quest’anno, della fondazione della società granata”. Ad annunciarlo il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi: “In questi mesi ci siamo ritrovati spesso accanto ai dirigenti della Reggiana condividendo l’opportunità di festeggiare degnamente questo importante appuntamento”.

“Alcune occasioni molto partecipate si sono già svolte, come ad esempio la bella mostra fotografica sulla storia granata tenutasi nei locali di piazza Scapinelli. Altri momenti ai quali collaboreremo sono in arrivo: la posa della targa in Piazza Prampolini dove nacque fisicamente la società, la posa della statua del fondatore Severino Taddei nei pressi dello stadio.

Questo contributo di 30mila euro – prosegue il sindaco – E’ un segnale concreto di vicinanza e di affetto verso la squadra di calcio della nostra città, che sta festeggiando il proprio compleanno. Molti altri eventi – partite, incontri, conferenze – si svolgeranno sino alla fine di questa stagione sportiva, e auspichiamo che la città partecipi numerosa, facendo sentire la propria vicinanza alla dirigenza e alla squadra”.