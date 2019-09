Minorenne nei guai a Carpi per ricettazione di una bicicletta rubata

Per nulla rassegnata al furto della sua bicicletta, ieri una donna di Carpi si è messa a spulciare i siti di annunci on-line fino a quando, con verosimile certezza, ha rinvenuto una proposta di vendita relativa ad una bicicletta del tutto simile alla sua. La donna, dunque, dopo aver contatto il venditore ed avergli dato appuntamento in Piazza dei Martiri, ha avvertito i carabinieri che si sono presentati all’incontro. L’improvvisato commerciante, dunque, non ha potuto far altro che arrendersi dinanzi all’evidenza dei fatti, rinunciando alla commessa. Il mezzo è stato riconsegnato alla donna e il giovane, un minorenne del posto, denunciato per ricettazione.