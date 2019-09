F1, Verstappen si aggiudica le prime libere a Singapore

Prime libere movimentate sul circuito di Marina Bay, dove domenica si corre il GP di Singapore, 15° della stagione. Il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas è andato a sbattere, danneggiando seriamente la sua monoposto ma senza riportare ferite. Sfortunato anche il giovane ferrarista Jacques Leclerc, a causa di un problema al cambio le sue libere sono durate pochi minuti. Il più veloce della mattinata è stato Max Verstappen con la sua Red Bull che ha girato in 1:40.259, davanti a Sebastian Vettel, staccato di 167 millesimi e a Lewis Hamilton in ritardo di 666 millesimi. Quarto Bottas, che prima dell’incidente aveva segnato un buon tempo, in ritardo di 1″077 dal battistrada. Pr Leclerc solo il 19mo tempo, mentre Antonio Giovinazzi è stato 13mo.