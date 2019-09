In A13 tratto temporaneamente chiuso tra Terme Euganee e Monselice per incidente

Sulla A13 Bologna-Padova, poco prima delle 15:00, è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Terme Euganee e Monselice in direzione di Bologna a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 89 che ha coinvolto un solo mezzo pesante ribaltatosi sulla carreggiata. L’autista è rimasto ferito in modo lieve.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della polizia stradale e i soccorsi meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti provenienti da Padova e diretti verso Bologna si consiglia dopo l’uscita obbligatoria a Terme Euganee di percorrere la viabilità ordinaria verso Monselice dove rientrare in autostrada sulla A13 in direzione di Bologna.