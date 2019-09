Tenta di rubare su un’autovettura: 22enne arrestato a Modena

Nella serata di ieri, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto per tentato furto aggravato un cittadino originario del Gambia di 22 anni. Allertati dalla Centrale Operativa che aveva ricevuto una telefonata da parte di un residente che segnalava la presenza in via Notari di un uomo intento a forzare la portiera di un’autovettura, gli agenti, intervenuti nell’immediatezza sul posto, dopo aver raccolto le informazioni necessarie all’individuazione dell’uomo, lo hanno intercettato poco distante mentre cercava di nascondersi.

In mano aveva una cesoia a punta metallica con una impugnatura rossa e indossava ancora un paio di guanti in lattice bianchi. All’interno di un zainetto sono stati rivenuti due paia di occhiali da sole usati ed alcuni documenti personali intestati ad altra persona. Da accertamenti esperiti successivamente è emerso che tali oggetti sono provento di un furto perpetrato ai danni di un’autovettura intestata al proprietario dei documenti recuperati, che contattato dagli agenti ha potuto verificare che il finestrino lato guida ed il deflettore della propria auto erano stati infranti per perpetrare il reato.

Il gambiano durante il controllo è andato in escandescenza e ha cercato di colpire con pugni e calci i poliziotti, motivo per il quale è stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Accompagnato in Questura per accertamenti più approfonditi, è emerso che il 22enne, irregolare sul territorio nazionale in quanto titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto, è gravato da precedenti di Polizia per reati in materia di stupefacenti, furto e porto di oggetti atti ad offendere.