Puliamo il mondo torna a Reggio Emilia dal 20 al 22 settembre

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che da 26 anni organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, comitati, istituzioni locali e aziende.

Lo storico fine settimana della campagna ambientalista sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla promozione dell’economia circolare – previsto dal 20 al 22 settembre 2019 – sarà anche un impegno all’insegna dell’ecologia umana, per l’inclusione sociale e la rimozione delle barriere culturali, contro le paure che ci impediscono di costruire relazioni di comunità. Sono state organizzate infatti numerose attività di pulizia con le associazioni che si occupano di migranti, comunità straniere, richiedenti asilo politico, detenuti, disabilità, salute mentale, discriminazione basata sull’orientamento sessuale, insieme a scolaresche, gruppi scout e non solo.

“Sono numerosi gli appuntamenti nella nostra provincia – dichiara Massimo Becchi presidente di Legambiente Reggio Emilia – finalizzati alla rimozione dei rifiuti che ancora costellano le nostre città e le nostre strade: purtroppo l’abbandono di rifiuti di ogni tipo è ancora diffuso, basti pensare che solo le nostre Guardie Ecologiche Volontarie hanno segnalato da inizio anno circa 80 abbandoni, che si concentrano soprattutto intorno ai centri urbani o in prossimità di edifici abbandonati, una pratica che genera anche un costo per le amministrazioni comunali non indifferente, che ricade poi sui cittadini.”

Le iniziative previste sono le seguenti:

COMUNE DI VIANO: venerdì 20 settembre dalle 9,30 si svolgerà l’iniziativa con i bambini delle scuole di Regnano e San Giovanni di Querciola. Si parte dalla scuola primaria di Regnano in via Chiesa n. 2. Saranno presenti anche educatori del CEAS Terre Reggiane – Tresinaro Secchia

COMUNE DI FABBRICO: sabato 21 settembre ore 15:00 verrà realizzato il 1° plogging (combinazione di jogging con raccolta di rifiuti): corro, cammino e raccolgo. Si parte dall’isola ecologica di via Guidotti. La raccolta sarà fatta nei parchi, sulle strade e sui marciapiedi del paese per un percorso di circa 5 km.

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA: sabato 21 settembre. Al mattino dalle 10 alle 12 circa si farà la pulizia dell’area cortiliva delle scuole primarie e secondarie di di Cadelbosco Sopra e delle scuole primarie di Cadelbosco di Sotto in collaborazione con i comitati dei genitori. Nel pomeriggio dalle 14,30 l’iniziativa è aperta a tutti i cittadini: si partira da piazza J. Lennon a Cadelbosco Sopra, piazzetta Farmacia a Cadelbosco di Sotto, dal Circolo Arci Manzoni a Villa Argine e dal circolo Arci di Villa Seta formando degli eco gruppi che poi si ritireranno alle ore 17 in piazza J. Lennon a Cadelbosco Sopra per un rinfresco.

COMUNE DI REGGIO EMILIA: le iniziative in città sono numerose. Si parte da venerdì 20 settembre mattina con la scuola di Roncocesi dove ogni classe si occuperà della pulizia di una parte del centro abitato.

Sabato 21 settembre dalla sede della Croce Rossa alle 14:30 e ci divideremo in due squadre per ripulire le zone del polo scolastico di via Makellè e dello stadio Mapei.

Domenica 22 settembre in contemporanea ci saranno duo appuntamenti. A San Bartolomeo, si parte dalla parrocchia alle 9:30 e con l’aiuto di trattori agricoli per il carico dei rifiuti raccolti. Dall’altra parte della città, con appuntamento alle 9:00 presso la sede di Legambiente Reggio Emilia (via Mazzacurati 11) si parte con la squadra di volontari per la pulizia di Viale Piacentini dove l’inciviltà di molti automobilisti ha ridotto la strada ad una discarica.

Si continua martedì 24 settembre con la Scuola media Einstein di via Gattalupa dove gli studenti ripuliranno non solo il cortile scolastico della scuola media, anche la scuola elementare e il parcheggio di solito usato dai loro genitori.

La scuola elementare Marco Polo di via Torricelli alla Rosta Nuova parteciperà venerdì 27 settembre con le sue 12 classi per ripulire sia il cortile scolastico che e la zona verde del parco Noce Nero che circonda la scuola e frequentata assiduamente anche dagli studenti.

COMUNE DI ALBINEA: sabato 28 settembre il ritrovo è alle 14,30 in piazzale Lavezza o al Ceas di Borzano per la formazione dei gruppi che puliranno la ciclabile fra Borzano ed Albinea e le vie del paese. Alle 17 ci sarà un rinfresco offerto dal Conad in piazzale Lavezza.

COMUNE DI POVIGLIO sabato 21 settembre alla mattina, organizzato dal Comune parteciperanno tutte le classi della scuola elementare “G. Pascoli”: le I e le II hanno ripuliranno il cortile interno della scuola; la III, IV e V si occuperanno del parcheggio della scuola, mentre le classi II della scuola media “De Sanctis”, si sono impegnati per ripulire la pista ciclo-pedonale, il parco intorno al polo scolastico, il centro polisportivo.

COMUNE DI CASTELNOVO MONTI: ore 16.30 partendo della bancarella promozionale della associazione, si partirà a pulire il centro dai rifiuti abbandonati a terra dopo la Fiera di San Michele. Collaborano insieme, insieme i volontari di Legambiente Reggio Emilia e Legambiente Appennino

COMUNE DI RUBIERA: sabato 28 settembre al pomeriggio dalle 14:30 si partirà da quattro punti differenti per ripulire il più possibile il paese, per ritrovarsi in Piazza XXIV Maggio per il gran finale!

Percorso verde “MAESTRALE” Partenza presso gli orti sociali di via Platone

Percorso rosso “GRECALE” Partenza presso il complesso dell’Ospitale

Percorso blu “SCIROCCO” Partenza presso l’area sportiva Zona acquedotto

Percorso giallo “LIBECCIO” Partenza presso l’area sportiva Ex TetraPak

Tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.legambientereggioemilia.it Per informazioni info@legambientereggioemilia.it o 0522.431166