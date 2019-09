Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 17 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di qualche velatura poco consistente, in tarda serata aumento della copertura nuvolosa a partire dal Ferrarese. Temperature: minime stabili o al più in lieve aumento sul settore costiero: i valori saranno diffusamente compresi tra 18°C e 19°C sui principali centri urbani e sul litorale, qualche grado in meno sulle aree di aperta campagna. Le massime risulteranno stazionarie o in lieve aumento con valori attorno 28/29°C sulla costa, 29/30°C sulle zone pianeggianti. Venti: al mattino deboli in prevalenza occidentali; dal pomeriggio deboli sud-orientali sul mare e sulla costa, deboli sud-occidentali sui rilievi, deboli variabili o assenti altrove. Mare: quasi calmo al mattino, poco mosso dal pomeriggio.

(Arpae)