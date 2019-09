Controlli dei Carabinieri nel parco XXII Aprile a Modena: una denuncia per possesso di stupefacenti

Ieri sera, una pattuglia Carabinieri della Compagnia di Modena, nel corso di un servizio antidroga espletato nella Piazza XXII Aprile, è imbattuta in un giovane straniero che, alla vista dei militari, si è dato a precipitosa fuga. Fermato dai militari, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di una dose di marijuana. Per il 23enne di origini nigeriane, che aveva anche tentato di sottrarsi ai controlli, è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla segnalazione amministrativa per la detenzione illecita della sostanza stupefacente.