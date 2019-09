Online il nuovo sito internet del Comune di Soliera

È online dal 9 settembre il nuovo sito internet del Comune di Soliera: www.comune.soliera.mo.it. Nuova grafica e, soprattutto, una più razionale organizzazione delle informazioni da fornire al cittadini. L’obiettivo che si è perseguito è stato infatti quello di rendere i contenuti di tutti i siti istituzionali infatti più facilmente reperibili, consultabili e accessibili per migliorare e rendere coerente la navigazione e l’esperienza del cittadino.

Un prima novità per i cittadini è nella facilità di utilizzo tramite smartphone, un’utenza che ormai copre almeno il 50% delle visualizzazioni totali. Il nuovo sito infatti si adatta perfettamente, sia nelle immagini che nei contenuti testuali, a qualsiasi tipo di schermo, non condizionando in alcun modo la comprensione delle informazioni trasmesse.