L’Ippodromo della Ghirlandina corre con Avis

L’Ippodromo della Ghirlandina incontra l’Avis domenica 15 settembre per il convegno pomeridiano con le corse al trotto che sarà interamente dedicato all’associazione modenese per il dono del sangue. Ciascuna delle 7 corse in programma sarà infatti intitolata ad una delle sezioni comunali diffuse sul territorio, in particolare alle Avis di Vignola, Ravarino, Modena, Formigine, Carpi, Sassuolo e Marano sul Panaro.

Volontari e dirigenti dalle diverse sezioni saranno presenti per l’intero pomeriggio nel punto informativo all’interno dell’impianto e con attività promozionali fra il pubblico. L’incontro fra Avis e mondo dell’ippica rappresenta una nuova apertura anche a questo sport che conta un gran numero di appassionati, oltre ad offrire, a donatori e non, con questa giornata all’ Ippodromo una occasione insolita per vivere con l’intera famiglia un pomeriggio domenicale tra cavalli, natura, gioco e divertimento. Inizio delle corse alle ore 16