Giochi “da circo” sabato al Parco XXII aprile di Modena

Due per uno. Al posto della prevista gara di hip hop serale, arrivano al pomeriggio per i bambini esercizi “da circo” e sfilata di moda multietnica. Cambio di programma nelle iniziative organizzate per sabato 14 settembre al Parco XXII aprile. Dalle ore 15 lo spazio verde della zona di viale Gramsci ospita giochi circensi per bambini con spettacolo di giocolieri e varie attività. A seguire, dalle ore 16, il programma si arricchisce dei colori di una sfilata di moda multietnica.

Le due iniziative sostituiscono quella che era in programma nella stessa giornata alle 20, la gara di hip hop “New generation dance contest”, che non si svolgerà.

Il doppio appuntamento di sabato rientra in “Vivi il Parco XXII Aprile”, programma di iniziative organizzate e promosse, in collaborazione col Quartiere 2 del Comune di Modena, dal Comitato che porta lo stesso nome e raccoglie numerose realtà e associazioni del territorio.

Nell’ambito delle iniziative correlate al recupero e a una maggiore vivibilità cittadina, infatti, alcune realtà associative di diversa ispirazione ed esperienza hanno deciso di costituire un Comitato coordinato dal Circolo Alchemia, per promuovere, mantenere e migliorare la vivibilità della zona del Parco XXII Aprile attraverso l’elaborazione e la gestione di attività di animazione e aggregazione rivolte ai cittadini.

Per informazioni Circolo Alchemia tel. 059 315331 – (alchemia@gruppoceis.org).

Il programma delle iniziative è online sul sito del Comune all’indirizzo internet (www.comune.modena.it/decentramento/quartiere-2).