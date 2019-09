Alzheimer, il 16 settembre a Nonantola un incontro sul tema dell’accoglienza nella comunità

In occasione della 6° Edizione della Settimana dell’Alzheimer – il 21 settembre è la giornata celebrativa istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) – il Distretto di Castelfranco Emilia in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Sorbara e l’ Associazione GP Vecchi organizza “Nonantola Comunità Amica – L’accoglienza nella comunità: da Villa Emma alle persone con problemi di demenza”.

L’incontro è in programma lunedì 16 settembre alle ore 17 a Nonantola alla Sala Sighinolfi in via del Macello.

Il programma

Il pomeriggio si apre alle ore 17 con questo tema: “Nonantola una Comunità Amica delle persone con Alzheimer?”. Relatrice la Sindaca di Nonantola Federica Nannetti. A seguire, Cristina Filippini, collaboratrice Fondazione Villa Emma, racconta “L’esperienza di Villa Emma nell’accoglienza”.

Alle 17 30: “Come si diventa Comunità Amica: l’esperienza di Macerata”. Realtrice Manuela Berardinelli, presidente associazione Alzheimer Uniti Onlus. A seguire: “L’importanza della Città Amica per ritardare la disabilità e combattere lo stigma”. Sviluppano il tema, Andrea Fabbo, Direttore UO Disturbi Cognitivi e Demenze AUSL Modena e

Antonella Vaccina, geriatra, Centro Disturbi Cognitivi e Demenze Distretto di Castelfranco Emilia .

Intorno alle 18 30 è in programma l’intervento delle associazioni, la discussione degli argomenti trattati, mentre le conclusioni sono affidate ad

Antonella Dallari, Direttore distretto di Castelfranco.