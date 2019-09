Incontro con Roberto Barbolini sabato 14 settembre al Castello di Formigine

Sabato 14 settembre 2019 alle 17.30, presso il Castello di Formigine, in occasione del Settembre Formiginese, Roberto Barbolini presenta il suo libro L’ombelico del mondo. Viaggio sentimentale intorno alla città della Potta, edito da Asterione per la collana Aemiliana. Roberto Barbolini, nato a Formigine nel 1951, è narratore e saggista. Si è occupato di teatro, di letteratura e di poesia. L’autore sabato dialogherà con la giornalista Cristiana Minelli. Nel libro, lungo i portici della città di Modena, Antonio Delfini, Arrigo Levi, Ciro Menotti e il Marchese De Sade incrociano Francesco Guccini e Giuseppe Pederiali a braccetto con Tassoni e Giuliano Della Casa. Sullo sfondo il Delta del Po e il Palazzo Ducale. Nel libro un capitolo è dedicato alla figura del formiginese Giorgio Giusti, noto giornalista nazionale che ha lavorato – fra le altre cose – all’Avvenire e ha guidato la redazione locale del Giornale di Indro Montanelli. L’incontro con l’autore è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 14 settembre il Museo del Castello è aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Dalle 20.00 alle 20.30 rimangono aperti solo la Reception e il Palazzo Marchionale in caso siano confermati i concerti in Piazza Calcagnini. Sia sabato che domenica è possibile visitare anche inVENTIve, una mostra antologica di opere in ceramica raku del Maestro Scultore Odo Camillo Turrini. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al servizio cultura del Comune di Formigine, tel. 059 416244, castello@comune.formigine.mo.it