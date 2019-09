Cinema Sotto le Stelle: bilancio della rassegna estiva sassolese

Si è concluso lo scorso 31 agosto l’edizione 2019 di “Cinema Sotto le Stelle”: la rassegna di cinema all’aperto al parco Vistarino che per tutta l’estate ha accompagnato le serate sassolesi, promossa dal Comune di Sassuolo in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e organizzata da Boiardo G&O. L’offerta comprendeva la rassegna principale, coi titoli di maggior successo e, nella serata del martedì, il ciclo di film dedicato all’animazione e al fantasy. Oltre a quella principale, l’edizione 2019 ha proposto le rassegne “il Cinema Ritrovato”, che ha riproposto capolavori degli anni ’60, ed “Emiliane Visioni”, dedicato alle produzioni regionali.

Ottima, anche quest’anno, la partecipazione di pubblico con 3952 presenze in totale sulle 32 serate proposte, tre sono state annullate a causa del maltempo, ed una media di 123 presenze a serata. Tra i film “più visti” figurano pellicole quali “A star is born” e “Bohemian Rapsody”, ma anche capolavori Disney quali “Alladin” e “Dumbo”: in tutte le serate è stata superata la quota dei 200 partecipanti

“Un successo di pubblico – afferma l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Angela Ruini – che testimonia la voglia di cinema che ha il nostro territorio, soprattutto se si tratta di pellicole scelte, film non più alla prima visione ma che tanto interesse hanno ottenuto dalla critica ed al botteghino. Un ringraziamento particolare è dovuto agli sponsor ed alla Fondazione che hanno creduto nella rassegna sin dalla sua prima edizione e che, sono certa, continueranno a farlo anche in futuro”.