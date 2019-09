Albinea: il giardino di Villa Arnò si apre alle visite per “Vivi il verde”

Ancora una volta l’associazione “Arte in Orto” partecipa all’iniziativa “Vivi il Verde”, promossa dall’Ibc – Istituto regionale per i Beni Culturali.

Il tema proposto quest’anno è quello del giardino come luogo di osservazione della natura, di socialità, di incontro con la storia e con l’arte. Domenica 22 settembre alle 11 è prevista una visita guidata, in compagnia della proprietaria, al giardino del Castelletto di Villa Arnò, che si trova in via Vittorio Emanuele 44. Sarà l’occasione per scoprire un luogo del nostro Comune ancora poco conosciuto nonostante i numerosi visitatori provenienti dall’estero e servizi apparsi questi ultimi anni sulle più importanti riviste specializzate.

Il giardino si sviluppa dietro all’elegante dimora storica in stile neoclassico che risale alla seconda metà dell’Ottocento e trasporta immediatamente il visitatore in un mondo fiabesco. Diviso in varie stanze, è stato pensato per regalare fioriture o profumi ogni mese dell’anno. Sarà possibile ammirare la stanza della cisterna, i mixed border del giardino all’inglese, il roseto, il giardino naturale, l’orto e il giardino segreto. Lungo il percorso ci si imbatterà in splendide opere d’arte. La durata della visita sarà di circa un’ora, il costo sarà di 10 euro a persona e il numero massimo di partecipanti sarà 30.

Per prendere parte all’iniziativa è necessario iscriversi entro il 19 settembre. E’ possibile farlo telefonando al numero 3475636595 o scrivere a ainorto@gmail.com.