Sabato serata di osservazione del cielo di settembre a Castelnovo Monti con Pierluigi Giacobazzi

Nuovo appuntamento, sabato 14 settembre, dalle ore 19.30 al Rifugio della Pietra con il ciclo “Osserviamo il Cielo”, il progetto di educazione ambientale patrocinato dal Comune di Castelnovo Monti e dedicato all’osservazione della volta celeste diurna e notturna, condotto da Pierluigi Giacobazzi, divulgatore scientifico, astrofotografo e guida ambientale escursionistica (GAE). Il ritrovo sarà alle ore 19.30 al rifugio, poi la serata si svilupperà come nelle precedenti occasioni in due parti: una prima teorica all’interno della “sala meeting” del rifugio e una seconda pratica, presso il punto panoramico antistante la Pietra di Bismantova. Dalle ore 21 alle ore 21.45 è previsto un intervallo per cenare. I temi che saranno trattati nel corso della serata riguarderanno “I colori del Cielo”: oltre a osservare gli asterismi e le costellazioni di settembre, si parlerà dei colori del tramonto, della luna e di altre meraviglie che adornano la volta celeste.

Per partecipare è consigliato essere dotati di scarponcini da trekking, torcia frontale per gli spostamenti notturni, abbigliamento termico (giacca a vento).

Per maggiori informazioni e iscrizioni si può consultare il sito www.pierluigigiacobazzi.com o contattare direttamente Giacobazzi a info@pierluigigiacobazzi.com, tel. 347 5489926. La prenotazione è obbligatoria.

Pierluigi Giacobazzi dal 2010 al 2015 è stato presidente del “Centro Sperimentale per la Didattica dell’Astronomia – CeSDA” e direttore del Civico Planetario “Francesco Martino” di Modena. Membro della Royal Photographic Society e della “Cloud Appreciation Society“, si definisce un “cacciatore di eclissi” e un “contemplatore di nuvole”. Svolge lezioni, conferenze e organizza corsi di astrofotografia, serate di osservazioni pubbliche al telescopio, workshop tematici, spedizioni scientifico-fotografiche ed escursioni dedicate agli eventi astronomici.