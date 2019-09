Interruzione di energia elettrica per manutenzione a Gorzano lunedì pomeriggio 16 settembre

Lunedì 16 settembre dalle 13.30 alle 18.30 Enel effettuerà una interruzione del servizio di fornitura dell’energia elettrica a Gorzano, al fine di permettere lavori di manutenzione sugli impianti. L’interruzione era prevista in origine nelle ore della mattina (9-14): Enel sta provvedendo ad informare i residenti del cambiamento di orario.

Le zone interessate dall’interruzione del servizio sono la Scuola dell’Infanzia Jacopo da Gorzano (Via Ticino 19), Via Zozi dai civici 224 a 226, 242, 244-246, 248, 254, 258, Via Vandelli (civici 490, 494, 496, 498, 502, 504, 506), Via Adige (da 6 a 8, da 12 a 14, da 18 a 24, da 24 a 26), Via Mincio (da 1 a 5, 9, da 13 a 15), Via Zozi (241, 245, 249, da 253 a 255), Via Fondo Val Tiepido (2, da 6 a 10), Via Isonzo (da 25 a 27, 45), Via Adige (1, da 7 a 17), Via Vandelli 357.