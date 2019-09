Ultimi giorni per presentare domanda di ammissione a Biotecnologie e Scienze Biologiche

Solo pochi giorni a disposizione per gli studenti interessati a fare domanda di ammissione ai corsi di laurea triennale in Biotecnologie ed in Scienze Biologiche, istituiti nell’ambito dell’offerta didattica del Dipartimento di Scienze della Vita (DSV) di Unimore – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Tutti e due i corsi di studio sono proposti a numero programmato ed accoglieranno un massimo di 75 iscritti per il corso in Biotecnologie e di 120 per il corso in Scienze Biologiche, 65 dei quali tuttavia già assegnati con un precedente bando chiuso al 15 luglio, tetto che comprende i 5 posti riservati nell’ambito di ciascun corso a cittadini stranieri extracomunitari non soggiornanti in Italia, tra cui i cinesi che giungeranno attraverso il progetto Marco Polo.

Qualora i posti a disposizione degli studenti stranieri residenti all’estero non fossero interamente utilizzati, saranno messi a disposizione degli studenti italiani, comunitari ed extra-comunitari legalmente soggiornanti in Italia. Gli eventuali posti residui riservati a candidati cinesi del progetto Marco Polo dovranno essere prioritariamente destinati a studenti extracomunitari residenti all’estero.

Per partecipare alla selezione ed entrare in graduatoria gli studenti italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia dovranno aver sostenuto il TOLC-B.

Il termine per l’inoltro della domanda di ammissione, da farsi solo on line sul sito www.esse3.unimore.it, è fissato le ore 15.00 di lunedì 9 settembre 2019, pagando il bollettino per contributo spese di 25,00 euro, non rimborsabile, che si genera automaticamente al termine della procedura d’iscrizione e che deve essere pagato entro la stessa data.

La registrazione su Esse3 permette al candidato di ricevere un nome utente ed una password per effettuare il “login” e successivamente selezionare dal menù di sinistra la voce “ammissione” e scegliere dall’elenco la voce relativa ai corsi di laurea in Biotecnologie (classe L-2) e Scienze Biologiche (classe L-13) del Dipartimento di Scienze della Vita e indicare l’ordine di preferenza dei 2 corsi. La scelta ha carattere vincolante e non può essere modificata.

Non si accettano domande inviate a mezzo posta, fax o posta elettronica.

Per completezza circa le informazioni riguardanti le modalità per le domande di ammissione si rinvia comunque alla lettura integrale del Bando pubblicato sul sito Internet dell’Ateneo www.unimore.it, bandi a concorsi (fondo homepage) e sul sito www.dsv.unimore.it.

E’ già molto elevato l’interesse per questi corsi di laurea, che registrano un numero di domande abbondantemente superiore alle disponibilità. Alla data del 5 settembre 2019 avevano già formalizzato l’intenzione di partecipare alla prova 571 studenti, distinti in questo modo: 383 su Biotecnologie (257 femmine, 67,1% – 126 maschi, 32,9%) e 188 sui rimanenti 55 posti disponibili per Scienze Biologiche (144 femmine, 76,6% – 44 maschi, 23,4%).

Per informazioni ci si può rivolgere agli Informastudenti di Modena (via Università 4 – informastudenti@unimore.it; 059 2057095; fax 059 205 6422) e di Reggio Emilia (viale Allegri 15 – informastudenti@unimore.it; 0522 522010; fax 0522 522199) ed alla Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienze della Vita (via Campi 213/b – Modena) tel. 059/2055640; fax: 059/2055648 e-mail: segrstud.scienzevita.bioscienze@unimore.it. Per problemi informatici inerenti la domanda di ammissione, o il recupero credenziali di accesso a ESSE3 scrivere a webhelp@unimore.it. Mentre per informazioni sulla didattica rivolgersi alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze della Vita (Via Campi, 103): Coordinatore didattico dott.ssa Enrica Maselli (e-mail enrica.maselli@unimore.it; sito web www.dsv.unimore.it.