Immortalato dalle telecamere mentre tenta di rubare una bicicletta. 41enne denunciato a Reggio Emilia

Ha tentato di rubare una bicicletta parcheggiata nelle rastrelliere di via Roma, ma è stato subito fermato, individuato dalle telecamere di videosorveglianza sotto le quali stava cercando di impossessarsi del mezzo. È accaduto nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 settembre, quando un quarantunenne ha provato a smontare la ruota anteriore di una bicicletta con una grossa chiave inglese senza accorgersi di essere sotto le telecamere collegate direttamente con la centrale operativa della Polizia locale. La scena è stata quindi seguita in diretta dagli agenti in servizio che hanno immediatamente inviato una pattuglia sul posto. In pochi minuti l’uomo è stato fermato dagli agenti, dopo un breve e vano tentativo di fuga.

Il quarantunenne, trasportato negli uffici del Comando per gli accertamenti di rito, è stato denunciato per tentato furto aggravato. La bicicletta, parzialmente danneggiata dai tentativi di furto, è stata trasportata all’interno dei magazzini comunali in attesa di essere restituita al legittimo proprietario che dovrà presentarsi con regolare denuncia presso gli uffici di via Brigata Reggio.